Нові навчання у білорусі: у ЗСУ розповіли, чи почастішають в Україні повітряні тривоги

З 16 січня по 1 лютого 2023 року пройдуть спільні льотно-тактичні навчання з авіаційними підрозділами збройних сил білорусі та російської федерації. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чи почастішають в Україні повітряні тривоги через ці навчання.
За словами спікера ПС ЗСУ, якщо під виглядом навчань росіяни та білоруси збираються щось спровокувати, то в Україні буде вжито певних контрзаходів.
Він пояснив, що тривоги оголошуються, коли є певні ознаки, за якими командування приймає рішення про оголошення повітряної тривоги у тому чи іншому регіоні.
Що відомо про нові навчання в білорусі
Раніше міноборони білорусі анонсувало спільні льотно-тактичні навчання білоруських та російських військових. Зазначається, що спільна підготовка білоруської та російської складових регіонального угруповання військ (сил) має комплексний характер і охоплює не тільки бойовий компонент, а й усі системи забезпечення.
У Міноборони також заявили, що продовжується нарощування регіонального угруповання військ білорусі та росії. У країну продовжує прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил росії. З підрозділами, що прибувають, на полігонах білорусі сплановано подальше проведення заходів бойового узгодження.
Згодом в міноборони білорусі повідомили, що навчання триватимуть з 16 січня по 1 лютого 2023 року і до білорусі прибули російські літаки, які візьмуть участь у спільних з росією авіаційних військових навчаннях, які триватимуть до 1 лютого.
У Міноборони також заявили, що продовжується нарощування регіонального угруповання військ білорусі та росії. У країну продовжує прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил росії. З підрозділами, що прибувають, на полігонах білорусі сплановано подальше проведення заходів бойового узгодження.
Згодом в міноборони білорусі повідомили, що навчання триватимуть з 16 січня по 1 лютого 2023 року і до білорусі прибули російські літаки, які візьмуть участь у спільних з росією авіаційних військових навчаннях, які триватимуть до 1 лютого.
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