Нові навчання у білорусі: у ЗСУ розповіли, чи почастішають в Україні повітряні тривоги

15:00 09 січня Київ, Україна

З 16 січня по 1 лютого 2023 року пройдуть спільні льотно-тактичні навчання з авіаційними підрозділами збройних сил білорусі та російської федерації. Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чи почастішають в Україні повітряні тривоги через ці навчання.

"Коли є загроза завдання ракетного удару або авіаційного удару, тоді буде оголошуватися тривога. Нічого для нас не змінюється, якщо ми матимемо інформацію про те, що в небі Міг-31, чи готується озброєння для того, щоб завдавати ударів. Без варіантів", - сказав він.

За словами спікера ПС ЗСУ, якщо під виглядом навчань росіяни та білоруси збираються щось спровокувати, то в Україні буде вжито певних контрзаходів.

"Вони собі оголосили (вчення, - ред.), щоб якісь там провести свої певні дії, можливо, злагодженість, можливо ще щось", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що тривоги оголошуються, коли є певні ознаки, за якими командування приймає рішення про оголошення повітряної тривоги у тому чи іншому регіоні.

"Злітають літаки Ту-22 М3, значить дальність застосування ракет — 600 км, ось у тих регіонах, де є загроза, буде оголошено тривогу. Чи є інформація, що можуть застосувати комплекси такі, як "Іскандер". Відповідно, є ракетна небезпека, в регіонах, куди вони можуть дістати, оголошується тривога. Коли є загроза пусків крилатих ракет із Ту-95 або з кораблів, то оголошується по всій країні. Все робиться за відпрацьованим алгоритмом. А те, що вони будуть якісь маневри проводити, ну, нехай проводять", - сказав Ігнат.

Що відомо про нові навчання в білорусі

Раніше міноборони білорусі анонсувало спільні льотно-тактичні навчання білоруських та російських військових. Зазначається, що спільна підготовка білоруської та російської складових регіонального угруповання військ (сил) має комплексний характер і охоплює не тільки бойовий компонент, а й усі системи забезпечення.



У Міноборони також заявили, що продовжується нарощування регіонального угруповання військ білорусі та росії. У країну продовжує прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил росії. З підрозділами, що прибувають, на полігонах білорусі сплановано подальше проведення заходів бойового узгодження.



Згодом в міноборони білорусі повідомили, що навчання триватимуть з 16 січня по 1 лютого 2023 року і до білорусі прибули російські літаки, які візьмуть участь у спільних з росією авіаційних військових навчаннях, які триватимуть до 1 лютого.