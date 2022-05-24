Нові супутникові знімки Maxar зафіксували факт крадіжки українського зерна у Криму

14:38 24 травня Киев, Украина





На знімках, датованих 19 та 21 травня, показані кораблі «Матрос Позинич» та «Матрос Кішка», пришвартовані поряд із зерновими елеваторами: у їхні відкриті трюми з конвеєра зсипається зерно. Телеканал CNN опублікував нові супутникові знімки Maxar Technologies, на яких зафіксовано, як зерно, вкрадене в Україні, завантажують на російські судна у порту Севастополя.На знімках, датованих 19 та 21 травня, показані кораблі «Матрос Позинич» та «Матрос Кішка», пришвартовані поряд із зерновими елеваторами: у їхні відкриті трюми з конвеєра зсипається зерно.

За даними сайту відстеження суден MarineTraffic.com, обидва кораблі вже покинули порт: «Матрос Позинич» пливе Егейським морем у напрямку Бейрута, а «Матрос Кішка» все ще знаходиться в Чорному морі.



Раніше цього місяця «Матрос Позинич» виконав аналогічну місію: завантажив зерно та відплив із Чорного моря до Середземного. Спочатку корабель прямував із вантажем до Єгипту, але, за словами уряду країни, після попередження української влади йому відмовили у виїзді з Олександрії. Судну також заборонили в'їзд до Бейруту. У результаті воно пришвартувалося до Латакії у Сирії, де росія роками підтримувала режим президента Башара Асада.



За даними української розвідки, значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажах під російським прапором в акваторії Середземного моря. За оцінками міністра агрополітики країни Миколи Сольського, російські військові вкрали на захоплених територіях 400-500 тисяч тонн зернових культур.