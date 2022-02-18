Нові правила: тепер на кордоні у іноземців вимагатимуть страховий поліс

13:17 28 вересень Київ, Україна

Кабмін розробив проєкт змін до постанови про заборону на в'їзд іноземців, додавши туди пункт про необхідність страхового поліса, що покриває випадки, пов'язані з COVID-19.



Документ мають намір затвердити за процедурою, що дозволяє приймати урядові рішення в дні, коли не відбувається повноцінного засідання уряду.



З постанови виключать положення, що вводить повну заборону на в'їзд іноземців. Також у пункт 10 "Ha території України на період дії карантину забороняється" доданий новий підпункт: "4) перетинання державного кордону іноземцями та особами без громадянства".



Підпункт передбачає заборону на в'їзд "без наявності поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, виданого страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України або договірні відносини зі страховою компанією - партнером на території України (асистанс) і покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVІD-19, обсервацією, і діє на термін перебування в Україні".



При цьому з норми є винятки для "іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, визнаних біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав - членів НАТО та держав - учасників програми НАТО "Партнерство заради миру'', що беруть участь в заходах щодо підготовки підрозділів збройних сил".



Така ж вимога поширюється і на перетин контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях, АР Крим та міста Севастополя і виїзду з них іноземцями та особами без громадянства.



Нарешті, процедура самоізоляції та виходу з неї в разі отримання негативного ПЛР-тесту для іноземців, які "прибули з держави або є громадянами (підданими) держав з широким розповсюдженням COVID-19" встановлюється ідентично з тією, що і для українців, які прибувають з таких країн, але винятки передбачені для окремих категорій іноземців (дипломати, інструктори НАТО і т.д.).