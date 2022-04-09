Нові плани війни: РФ продовжує атакувати Донбас

Зазнавши поразки на півночі України, загарбник не заспокоївся і з останніх сил намагається взяти реванш у війні. Російські війська продовжують перекидати сили на Донбас, йдеться у ранковому зведенні Генштабу у суботу, 9 квітня.

"Окупанти продовжують підготовку до наступу на сході нашої держави з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.. Минулої доби відбито сім атак ворога, знищено дев'ять танків, сім одиниць броньованої та п'ять одиниць автомобільної техніки противника", - йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, з метою перегрупування військ, ворог здійснює переміщення підрозділів зі складу 35 загальновійськової армії Східного військового округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ у Білгородській та Воронезькій області.

На Сіверському напрямку ворог завершує проведення перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях, а також переміщення окремих підрозділів зі складу 41 загальновійськової армії та 90 танкової дивізії на територію Донецької та Луганської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки. На території Білгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів.

На Ізюмському напрямку противник безуспішно вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулігівка.

У Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля зосереджують на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна та Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На Южнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар'янське, Нововоронцовка, Новогригорівка та Шевченкове.

Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.

За даними Пентагону, в районі Донбасу або поруч із ним перебувають понад 40 російських батальйонних тактичних груп.