Нові обмеження Євросоюзу проти рф

16:05 04 травня Київ, Україна

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в шостому пакеті санкційних обмежень Євросоюзу проти росії будуть чотири окремі типи санкцій.

Про це повідомляє ВВС.



Шостий пакет санкцій передбачає: