Нові обмеження Євросоюзу проти рф

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в шостому пакеті санкційних обмежень Євросоюзу проти росії будуть чотири окремі типи санкцій.
Про це повідомляє ВВС.
Шостий пакет санкцій передбачає:
Шостий пакет санкцій передбачає:
- Переслідування високопоставлених російських військових, які вчинили військові злочини у Бучі та Маріуполі: «Ми знаємо, хто ви, вам це не зійде з рук».
- Сбербанк, найбільший банк росії, буде відключено від системи банківських переказів SWIFT.
- Три великі державні російські мовні компанії мають бути відрізані від ЄС по кабелю, супутнику або через Інтернет, оскільки вона назвала їх «рупорами, які посилюють брехню путіна».
- Фон дер Ляєн сказала, що ЄС також оголосив про припинення своєї залежності від російської нафти: «Це буде нелегко, але ми просто зобов'язані це зробити». За її словами, всі постачання російської нафти буде припинено, але організовано. Сиру нафту буде вилучено з виробництва через шість місяців, а нафтопродукти — до кінця 2022 року.
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