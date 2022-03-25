Нові дані про кількість жертв у маріупольському драмтеатрі, їх може бути понад 300

12:08 25 березня Київ, Україна

Від очевидців з'явилася інформація про те, що у драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.



Про це повідомляє Маріупольська міськрада.



"До останнього не хочеться вірити в цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі на момент цього терористичного акту, говорять про інше.



Ми зможемо відновити будинки, але нам ніколи не повернути друзів, сусідів, рідних та близьких. Світла пам'ять усім невинним жертвам шаленої війни, яку веде проти України країна-агресор, країна-терорист росія", - розповіли у міськраді.