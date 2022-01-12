Нову порцію путінської "гуманітарної допомоги" отримали мешканці окупованих територій

08:49 31 серпень Київ, Україна

У вантажівках російського "гумконвою", який прибув на Донбас, нібито перевозили устаткування, медикаменти та дитячі набори, однак українські прикордонники не змогли отримати інформацію щодо їхнього фактичного вмісту, повідомили в Державній прикордонній службі України.



Міністерство закордонних справ України підкреслило, що дії Росії є порушенням українського суверенітету.



Київ підкреслював, що Росія постачає бойовиків на Донбас за допомогою "гумконвоїв".



Російське Міністерство з надзвичайних ситуацій 27 серпня повідомило про відправку чергового "гуманітарного конвою" на окупований Донбас.



"Гуманітарна допомога доставлена жителям Донецької та Луганської областей. Це понад 118 тонн медикаментів і предметів першої необхідності", - стверджують у відомстві.



Міністерство закордонних справ України у зв'язку з цим "висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ РФ". В українському МЗС підкреслили, що відправлення "гумконвою" на територію України без узгодження з українською владою є "міжнародно-протиправними діями проти суверенітету України".



"Ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов і модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий гуманітарний конвой для населення тимчасово окупованих РФ територій в Донецькій та Луганській областях України ", - йдеться в заяві.



Вантаж, за даними відомства, ввезли в Україну через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" і закриті українські пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка".



"Російська сторона унеможливила проведення українськими прикордонниками та митниками обов'язкових контрольних процедур, передбачених законодавством України та нормами міжнародного права, в тому числі двосторонніми міжнародними договорами", - додали в МЗС.



РФ почала відправляти "гумконвоі" на Донбас влітку 2014 року. Офіційний Київ не раз заявляв, що російські "гуманітарні конвої" потрапляють на територію України з порушенням процедур, оскільки їх не оглядають українські прикордонники, митники або представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.