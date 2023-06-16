Нововведення у проходженні військової служби у ЗСУ: перспективи та зміни

Міноборони України активно працює над внесенням змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України (ЗСУ). Основним напрямом змін є впровадження стандартів кадрового менеджменту, які використовуються в НАТО.
Цю інформацію було офіційно оголошено пресслужбою міністерства 29 травня.
Зокрема, передбачається:
- чітке розмежування та врегулювання норм проходження служби у мирний час та у особливий період;
- призначення військовослужбовців на посади зі штатно-посадовими категоріями, що відповідають їхнім фактичним військовим званням;
- встановлення мінімальних та максимальних термінів вислуги й у військовому званні;
- призначення на найвищі посади за рейтинговим принципом;
- запровадження ротації військовослужбовців на відповідних посадах з метою набуття ними необхідного досвіду;
- рекомендація щодо звільнення осіб, кандидатури яких двічі відхилялися від просування по службі.
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