Нововведення у проходженні військової служби у ЗСУ: перспективи та зміни

12:49 29 травня Київ, Україна

Міноборони України активно працює над внесенням змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України (ЗСУ). Основним напрямом змін є впровадження стандартів кадрового менеджменту, які використовуються в НАТО.
 
Цю інформацію було офіційно оголошено пресслужбою міністерства 29 травня.
 
Зокрема, передбачається:
  • чітке розмежування та врегулювання норм проходження служби у мирний час та у особливий період;
  • призначення військовослужбовців на посади зі штатно-посадовими категоріями, що відповідають їхнім фактичним військовим званням;
  • встановлення мінімальних та максимальних термінів вислуги й у військовому званні;
  • призначення на найвищі посади за рейтинговим принципом;
  • запровадження ротації військовослужбовців на відповідних посадах з метою набуття ними необхідного досвіду;
  • рекомендація щодо звільнення осіб, кандидатури яких двічі відхилялися від просування по службі.
"Після розробки, погодження та розгляду Кабміном проєкту змін до Положення про проходження громадянами України військової служби до ЗСУ він буде поданий главі держави для набуття чинності указом президента України", - додали в Міноборони.