Нововведення у проходженні військової служби у ЗСУ: перспективи та зміни

Цю інформацію було офіційно оголошено пресслужбою міністерства 29 травня.

Зокрема, передбачається:

"Після розробки, погодження та розгляду Кабміном проєкту змін до Положення про проходження громадянами України військової служби до ЗСУ він буде поданий главі держави для набуття чинності указом президента України", - додали в Міноборони.