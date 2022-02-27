Новини з Харкова: “Тримаємо оборону”

10:34 27 лютий Київ, Україна

З Харкова повідомили про те, що у російській армії воюють особи від 17 до 25 років. Сьогодні їм було дано жорстку відсіч.

«Буквально за 2 години ми вибили половину русни із міста. Тримаємо оборону, беремо зброю, запальні суміші.. більшість із них пацани 17-25 років, їм страшно, вони на чужій землі. Вони раді тікати, давайте їм допоможемо. Хлопці, навіщо ви прийшли помирати?», - йдеться у повідомленні.

Під під'їздом одного з будинків Харкова стоїть одна одиниця російської військової техніки.. П'ять солдатів на сходах під'їзду. Кажуть, що вони так сховалися через те, що з приватників почали в спину стріляти.