Новообрана прем'єр-міністр Великобританії найближчим часом здійснить візит до Києва

07:29 06 вересня Київ, Україна

Ліз Трасс, новообрана прем'єр-міністр Британії, найближчим часом може приїхати до Києва. У МЗС вже почали готувати візит політика.

 
Таку заяву зробив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону.

Дипломат нагадав, що востаннє Трасс була у Києві 17 лютого, за сім днів до початку повномасштабного вторгнення росії. Потім вона неодноразово висловлювала бажання приїхати до України.
 
"Коли (Трасс) формально стане прем'єром (6 вересня), я думаю, відразу ж відбудеться дзвінок, і домовленості про візит Ліз Трасс не забаряться. Ми вже як дипломатична система почали готувати і цю розмову, і приїзд Ліз Трасс до Києва", - сказав Пристайко.