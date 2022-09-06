Новообрана прем'єр-міністр Великобританії найближчим часом здійснить візит до Києва

Ліз Трасс, новообрана прем'єр-міністр Британії, найближчим часом може приїхати до Києва. У МЗС вже почали готувати візит політика.
Таку заяву зробив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону.
Дипломат нагадав, що востаннє Трасс була у Києві 17 лютого, за сім днів до початку повномасштабного вторгнення росії. Потім вона неодноразово висловлювала бажання приїхати до України.
Дипломат нагадав, що востаннє Трасс була у Києві 17 лютого, за сім днів до початку повномасштабного вторгнення росії. Потім вона неодноразово висловлювала бажання приїхати до України.
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