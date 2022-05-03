Нове ядерне протистояння між США і блоком Росія-Китай

Не надовго світ забув про ядерну світову загрозу. Але слава ядерної держави, яка пішла в небуття, не дає спокою новому «господареві імперії» - Росії. І знову в світі зростає новий небезпечний виток ядерного безумства. Що чекає людство в майбутньому?

29 липня в Женеві відбувся перший раунд відновленого російсько-американського діалогу по стратегічній стабільності, включаючи ядерне озброєння. Домовленість про його перезапуск стала головним практичним підсумком червневого саміту президентів США і Росії. Але наскільки надійні обіцянки Москви - відомо багатьом країнам.

Китай же відмовився брати участь в переговорах з контролю над ядерними озброєннями, заявляючи, що його арсенал непорівнянний з американським і російським.

За інформацією Пентагону, в 2020 році Пекін мав трохи більше 200 ядерних боєзарядів і збирається незабаром подвоїти їхню кількість.

Згідно з останніми даними, США мають в своєму розпорядженні 3,8 тисячі одиниць ядерної зброї, з яких близько двох тисяч знаходяться на консервації, і 800 носіїв. У Росії 1420 ядерних боєприпасів на 517 розгорнутих носіях. Навряд чи це стримає Росію.

В кінці червня в ООН заявили, що небезпека використання ядерної зброї знаходиться на небувало високому за останні десятиліття рівні і режим контролю над озброєннями "продовжує руйнуватися".