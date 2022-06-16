Нова зброя від Заходу дозволить Україні повернути всі свої землі

13:40 16 червня Київ, Україна

Зброя, передана Заходом, допоможе повернути тимчасово окуповані території.

"Ми збираємося звільнити всі наші території, всі, включаючи Крим", – сказав Резніков.

Резніков зазначив, що Крим – це стратегічна мета для держави, тому що це українська територія, але зазначив, що Україна рухатиметься крок за кроком.



Першим етапом, за словами голови Міноборони, буде стабілізація ситуації на місцях, щоб запобігти подальшим втратам у протистоянні російським військам. Другий етап, за словами Резнікова, полягає у тому, щоб відкинути російські війська на позиції, які вони займали до повномасштабного вторгнення 24 лютого.



Тільки на третьому етапі, сказав він, будуть обговорення із партнерами України того, "як звільняти території, включаючи Крим".



На питання про те, чи може спроба повернути Крим військовим шляхом ще більше спровокувати росію, яка окупувала півострів у 2014-му і вважає його "частиною росії", Резніков сказав, що це не розглядалося.