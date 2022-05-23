Нова Зеландія навчатиме українських бійців

08:00 23 травня Київ, Україна

До Європи будуть відправлені новозеландські військові для навчання українських бійців із артилерії.

Про це заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн у понеділок, пише місцеве видання Newshub.



Новозеландські військові показуватимуть, як користуватися гарматою L119 (вона ж M119). Навчання кожного гарматного розрахунку триватиме близько тижня, тренування заплановано для 230 українських артилеристів.



L119 – це легка 105-мм зброя, призначена для підтримки піхоти. Ця гармата мобільніша, ніж системи більшого калібру, але в неї не така велика далекобійність і потужність дії.

"Нову Зеландію конкретно попросили відправити команду тренерів із цією метою", - наголосила Ардерн.



Процес координуватиметься Великобританією. Вона забезпечить переліт новозеландських військових, надасть боєприпаси та інше необхідне обладнання.



Нова Зеландія передасть Україні близько 40 гарматних прицілів, а також невелику кількість боєприпасів для навчальних цілей.