Нова Зеландія навчатиме українських бійців

До Європи будуть відправлені новозеландські військові для навчання українських бійців із артилерії.
Про це заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн у понеділок, пише місцеве видання Newshub.
Новозеландські військові показуватимуть, як користуватися гарматою L119 (вона ж M119). Навчання кожного гарматного розрахунку триватиме близько тижня, тренування заплановано для 230 українських артилеристів.
L119 – це легка 105-мм зброя, призначена для підтримки піхоти. Ця гармата мобільніша, ніж системи більшого калібру, але в неї не така велика далекобійність і потужність дії.
Новозеландські військові показуватимуть, як користуватися гарматою L119 (вона ж M119). Навчання кожного гарматного розрахунку триватиме близько тижня, тренування заплановано для 230 українських артилеристів.
L119 – це легка 105-мм зброя, призначена для підтримки піхоти. Ця гармата мобільніша, ніж системи більшого калібру, але в неї не така велика далекобійність і потужність дії.
Процес координуватиметься Великобританією. Вона забезпечить переліт новозеландських військових, надасть боєприпаси та інше необхідне обладнання.
Нова Зеландія передасть Україні близько 40 гарматних прицілів, а також невелику кількість боєприпасів для навчальних цілей.
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