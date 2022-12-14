Нова Зеландія виділить Україні кошти на гуманітарну допомогу

08:44 14 грудня Київ, Україна

Нова Зеландія надасть Україні 1,9 мільйона доларів на гуманітарну допомогу. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ країни Нанаї Махути, опублікованій 14 грудня.

"Нова Зеландія надасть додаткові три мільйони доларів (новозеландських доларів – ред.) через Міжнародний комітет Червоного Хреста", - зазначив глава МЗС.

Махута уточнила, що головним чином йдеться про закупівлю медичного приладдя та обладнання, трансформаторів та генераторів.

"Цей останній внесок є доповненням до наданої гуманітарної допомоги у розмірі 7,93 мільйона (новозеландських доларів)", - зазначила міністр.

Вона наголосила, що нова допомога активізована на тлі посилення російських атак на критично важливі об'єкти національної інфраструктури України, що ще більше посилило серйозну гуманітарну кризу, спричинену незаконним вторгненням.