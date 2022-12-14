Нова Зеландія виділить Україні кошти на гуманітарну допомогу
08:44 14 грудня Київ, Україна
Нова Зеландія надасть Україні 1,9 мільйона доларів на гуманітарну допомогу. Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ країни Нанаї Махути, опублікованій 14 грудня.
"Нова Зеландія надасть додаткові три мільйони доларів (новозеландських доларів – ред.) через Міжнародний комітет Червоного Хреста", - зазначив глава МЗС.
Махута уточнила, що головним чином йдеться про закупівлю медичного приладдя та обладнання, трансформаторів та генераторів.
"Цей останній внесок є доповненням до наданої гуманітарної допомоги у розмірі 7,93 мільйона (новозеландських доларів)", - зазначила міністр.
Вона наголосила, що нова допомога активізована на тлі посилення російських атак на критично важливі об'єкти національної інфраструктури України, що ще більше посилило серйозну гуманітарну кризу, спричинену незаконним вторгненням.
"Націленість росії на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру викликає жаль. Ми закликаємо росію негайно припинити напади", - підсумувала Махута.
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