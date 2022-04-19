Нова Зеландія ввела санкції щодо низки фінустанов рф

13:59 19 квітня Київ, Україна

МЗС Нової Зеландії оголосило про запровадження санкцій щодо майже двох десятків російських банків та фінансових інститутів через вторгнення армії рф в Україну.

"Нова Зеландія вводить санкції щодо 18 фінансових установ, у тому числі російського центрального банку, суверенного фонду, а також найбільших фінансових установ країни, на частку яких припадає приблизно 80% загального обсягу банківських активів росії", - йдеться у повідомленні глави МЗС Нової Зеландії Нанаі Махути.

У документі наголошується, що, крім цб рф, під санкції потрапили: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЕБ, Россільгоспбанк, Альфа-банк, банк «росія», банк «Открытие», МКБ, Радкомбанк, «СМП банк», Чорноморський банк розвитку та реконструкції, Генбанк, Індустріальний ощадний банк, Новікомбанк, Російський національний комерційний банк, і навіть Російський фонд прямих інвестицій.



У МЗС Нової Зеландії підкреслили, що обмеження торкнулися основних фінансових установ та найбільших банків. А ще сім банків потрапили до списку санкцій за зв'язок з олігархами, російським військово-промисловим комплексом та підтримку анексії Криму.

«Ми глибоко стурбовані повідомленнями про жорстокість російської армії. Нова Зеландія продовжує засуджувати розв'язану путіним війну і наполягає на розслідуванні Міжнародним кримінальним судом звірств щодо громадян України», — заявила Наная Махута.

Протягом останнього місяця Нова Зеландія запровадила кілька пакетів санкцій.