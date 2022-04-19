Нова Зеландія ввела санкції щодо низки фінустанов рф

МЗС Нової Зеландії оголосило про запровадження санкцій щодо майже двох десятків російських банків та фінансових інститутів через вторгнення армії рф в Україну.
У документі наголошується, що, крім цб рф, під санкції потрапили: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЕБ, Россільгоспбанк, Альфа-банк, банк «росія», банк «Открытие», МКБ, Радкомбанк, «СМП банк», Чорноморський банк розвитку та реконструкції, Генбанк, Індустріальний ощадний банк, Новікомбанк, Російський національний комерційний банк, і навіть Російський фонд прямих інвестицій.
У МЗС Нової Зеландії підкреслили, що обмеження торкнулися основних фінансових установ та найбільших банків. А ще сім банків потрапили до списку санкцій за зв'язок з олігархами, російським військово-промисловим комплексом та підтримку анексії Криму.
У МЗС Нової Зеландії підкреслили, що обмеження торкнулися основних фінансових установ та найбільших банків. А ще сім банків потрапили до списку санкцій за зв'язок з олігархами, російським військово-промисловим комплексом та підтримку анексії Криму.
Протягом останнього місяця Нова Зеландія запровадила кілька пакетів санкцій.
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