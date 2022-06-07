Нова Зеландія ввела санкції проти "Газпрому" і ще понад 40 компаній з росії та білорусі

16:22 07 червня Київ, Україна

Нова Зеландія продовжує твердо протистояти путінському вторгненню, запроваджуючи санкції та вживаючи заходів для підтримки України.

Про це повідомила глава МЗС Нана Махута.

Нові санкції торкнуться 44 компаній з росії та білорусі, серед них є «Газпром» і шість білоруських оборонних підприємств, йдеться у заяві на сайті уряду країни.

«Найбільша російська компанія та десятки військових та промислових корпорацій, що потрапили під санкції сьогодні, відіграють вирішальну роль у розпалюванні незаконної та нічим не спровокованої війни в Україні. Нова Зеландія продовжує запроваджувати санкції, щоб змусити росію припинити війну».

Міністр додала, що компанії, що потрапили під санкції, контролюються урядом путіна і мають стратегічне значення для росії, оскільки забезпечують сировиною, інфраструктурою, зв'язком, транспортом та зброєю.



Нагадаємо, 11 травня влада Нової Зеландії ввела санкції проти ще восьми російських громадян та організацій, відповідальних за поширення дезінформації та кібератаки на Україну. До списку санкцій країни вже входять десятки громадян і організацій, включаючи президента росії володимира путіна, членів держдуми, радфеду та ради безпеки країни, військову та економічну еліту країни. Його також поповнили офіційний представник міністерства оборони росії Ігор Конашенков, начальник головного управління генштабу Ігор Костюков, гендиректор ВДТРК Олег Добродєєв, президент міноборонівського медіахолдингу «Червона зірка» Олексій Піманов та співзасновник сайту новин NewsFront Михайло Синелін.