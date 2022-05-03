Нова Зеландія ввела санкції проти 170 сенаторів та 6 підприємств рф

11:12 02 травня Київ, Україна

Влада Нової Зеландії ввела нові санкції проти росії. Черговий пакет санкцій торкнеться 170 членів ради федерації федеральних зборів росії і шести оборонних підприємств.

Про це заявила міністр закордонних справ країни Нанаія Махута.



Список організацій та сенаторів поки що не розкривається.



Раніше Нова Зеландія також запровадила санкції проти 18 російських фінансових установ. До списку потрапили, зокрема, Центральний банк рф та Фонд національного добробуту.



Після вторгнення росії в Україні ціла низка країн запровадили жорсткі санкції проти рф. Більше того, країни Євросоюзу замислюються про те, щоб запровадити вже шостий пакет санкційних заходів, куди можуть ввести обмеження на постачання нафти. Попередній, п'ятий пакет обмежень ЄС запровадили 8 квітня. Він включає повне ембарго імпорту російського вугілля.