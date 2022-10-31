Нова Зеландія розширила санкції проти росії

Уряд Нової Зеландії повідомив про розширення санкцій проти низки російських громадян та організацій, причетних до військової сфери та пропаганди, на тлі вторгнення росії в Україну.
Про це повідомляє 1News.
Про це повідомляє 1News.
Зокрема, під санкціями опинилися такі російські медіа як інформаційне агентство Інфорос та кримське пропагандистське видання NewsFront.
Крім того, до списку санкцій увійшли керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени воєнізованих угруповань, пов'язаних з ПВК "Вагнер".
Загалом Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1200 російських фізичних та юридичних осіб.
Крім того, до списку санкцій увійшли керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени воєнізованих угруповань, пов'язаних з ПВК "Вагнер".
Загалом Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1200 російських фізичних та юридичних осіб.
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