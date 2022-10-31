Нова Зеландія розширила санкції проти росії

14:12 31 жовтня Київ, Україна

Уряд Нової Зеландії повідомив про розширення санкцій проти низки російських громадян та організацій, причетних до військової сфери та пропаганди, на тлі вторгнення росії в Україну.



Про це повідомляє 1News.

"Сьогодні ми запроваджуємо санкції проти 14 осіб та семи організацій у рамках нашої постійної підтримки України. До групи входять військовослужбовці, оборонні організації та керівники, контрольовані росією канали дезінформації, а також воєнізована організація та її старше командування", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під санкціями опинилися такі російські медіа як інформаційне агентство Інфорос та кримське пропагандистське видання NewsFront.



Крім того, до списку санкцій увійшли керівники та акціонери компаній, які розробляють і виробляють ракети та вогнепальну зброю, а також члени воєнізованих угруповань, пов'язаних з ПВК "Вагнер".



Загалом Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1200 російських фізичних та юридичних осіб.