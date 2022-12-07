Нова хвиля мобілізації стане проблемою для кремля - ​​ISW

10:05 07 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни



Як наголошується в публікації, зокрема, прессекретар кремля дмитро пєсков 6 грудня закликав росіян покладатися на повідомлення міноборони росії та президента та ігнорувати "провокаційні повідомлення", опубліковані в соціальних мережах, таких як Telegram, про другу хвилю мобілізації. Кремль реагує на чутки про другу хвилю мобілізації в росії, явно намагаючись упоратися зі зростанням суспільного занепокоєння та взяти під контроль інформаційний простір, однак цих зусиль недостатньо, щоб усунути всі проблеми та компенсувати людські втрати у війні проти України.Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) Як наголошується в публікації, зокрема, прессекретар кремля дмитро пєсков 6 грудня закликав росіян покладатися на повідомлення міноборони росії та президента та ігнорувати "провокаційні повідомлення", опубліковані в соціальних мережах, таких як Telegram, про другу хвилю мобілізації.



"Заява пєскова, ймовірно, спрямована на дискредитацію зростання впливу як російської опозиції, так і перевірених Telegram-каналів, які постійно повідомляють про ознаки наміру кремля відновити мобілізацію у 2023 році", - вважають аналітики.



При цьому президент росії володимир путін також посилює заходи, щоб мобілізовані чоловіки та їхні сім'ї не скаржилися на проблеми з мобілізацією. Зокрема, путін підписав закон про заборону мітингів в урядових будівлях, університетах, школах, лікарнях, портах, вокзалах та церквах.



"Кремль, схоже, відходить від обмежених заяв про війну, які він використав, щоб зменшити стурбованість широкому російському загалу з приводу війни, ймовірно, у спробі підготувати громадськість до майбутніх хвиль мобілізації", - вважають в Інституті.



Аналітики також нагадують, що влада Білгородської та Курської областей росії оголосила про формування загонів територіальної оборони, внаслідок чого багато мирних жителів опинилися на війні під абсурдним приводом загрози українського наземного нападу на прикордонні райони росії. Також раніше ISW повідомляв, що кремлівські пропагандисти почали висувати аналогічні неправдоподібні теорії про українську наземну загрозу російській території.



"Московські чиновники навіть розклеїли по всьому місту рекламу спецоперації, яку раніше ISW спостерігав лише у віддалених містах та населених пунктах влітку 2022 року в розпал російських кампаній із набору добровольців. Однак цих інформаційних умов, мабуть, недостатньо, щоб переконати населення росії загалом у необхідності додаткової мобілізації, враховуючи незадовільну реакцію на рекламні кампанії щодо набору добровольців влітку", - йдеться у повідомленні.



Такими діями кремль ризикує ще більше підірвати свій авторитет, оголошуючи про мобілізацію, яку передбачають неофіційні джерела, але не обговорюють російські офіційні особи. Російські чиновники стикаються із серйозними проблемами, врівноважуючи потреби росії у формуванні сил, що вимагають активної підтримки спільноти блогерів, а також контролю над російським інформаційним простором, зазначають у ISW.



Аналітики Інституту зазначають, що рішення путіна віддати наказ про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію або навіть офіційно оголосити війну Україні не усуне невіддільні обмеження російської військової могутності, доступної для війни в Україні в короткостроковій перспективі.



"Міноборони росії може одночасно навчати лише близько 130 000 призовників протягом дворічного циклу призову у мирний час, і болісно виборювало підготовку більшої кількості мобілізованих чоловіків за короткий період", - наголошується в повідомленні.



Враховуючи заяви українського військового командування, аналітики зазначають, що кремлю знадобилося майже три місяці, щоб підготувати деякі з цих частин, тоді як інші погано підготовлені та погано забезпечені підрозділи, сформовані з мобілізованих, передчасно були відправлені на передову.



"Зусилля кремля щодо формування сил, як і раніше, залежать від його здатності інвестувати час і ресурси у свій персонал, вимоги, які сильно розходяться з відсутністю у кремля довгострокового стратегічного планування", - зазначають в ISW.