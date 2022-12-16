Нова ракетна атака: у всіх регіонах України повітряна тривога

09:06 16 грудня Київ, Україна

У всіх областях України оголошено повітряну тривогу, громадян попереджають про можливу ракетну атаку російських терористів. Про це свідчать дані на карті повітряних тривог у п'ятницю, 16 грудня.



Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та попрямувати в укриття чи безпечні місця.



Військовий журналіст Андрій Цаплієнко написав у Telegram, що до 10 стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95 перебували в районі Каспійського моря та здійснили запуски ракет.



Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що перші ракети вже заходять.