Нова ракетна атака: у всіх регіонах України повітряна тривога

09:06 16 грудня Київ, Україна

У всіх областях України оголошено повітряну тривогу, громадян попереджають про можливу ракетну атаку російських терористів. Про це свідчать дані на карті повітряних тривог у п'ятницю, 16 грудня.

Влада закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та попрямувати в укриття чи безпечні місця.

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко написав у Telegram, що до 10 стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95 перебували в районі Каспійського моря та здійснили запуски ракет.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що перші ракети вже заходять.
 
"Чекаємо близько 60 шт. На півночі вже над територією України частина. Також думаю, що наше ППО зіб'є 50+ мінімум”, – написав голова області.