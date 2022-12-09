Нова матрьошка путіна

Матрьошка - улюблена іграшка та найходовіший сувенір на московії. І на основі матрьошки все в росії і збудовано. Держава у державі: у росії є держава московія, у московії є кремль, у кремлі своя держава – «колективний путін» і так далі. Те ж саме з армією: путін розповідає про «другу армію світу», військкоми зовсім про іншу армію рфії, фсб і россгвардія думають, що вони окрема армія-матрьошка «колективного путіна», а пригожин і кадиров взагалі завели свої окремі армії-матрьошки, так би мовити приватні кишенькові армії для своїх особистих окремих держав.

І найцікавіше, що не завжди зрозуміло скільки маленьких матрьошок усередині першої великої матрьохи.

І сьогодні це дуже лякає путіна, який розуміє, що за допомогою таких армій-матрьошок його можуть позбавити як трону, так і країни… і можливо, життя.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, 26 листопада росія завела «нового гравця» на поле бою.

Прокремлівський бізнесмен Армен Саркісян став новим адміністратором в'язниць і майбутнім керівником ПВК, яка, як сподіваються, стане чимось на зразок ПВК Вагнер. Створення цієї структури – спроба створити протидію фактичної монополії олігарха євгена пригожина у сфері російських ПВК.

Путін почав побоюватися свого екскухаря і тому вирішив створити нову ПВК-матрьошку для ослаблення пригожина.

Що відомо про Армена Саркісяна? У певних колах він більш відомий як кримінальний авторитет та тіньовий доглядач усього бізнесу в окупованій Горлівці Донецької області на прізвисько «Горлівський». Займається мародерством та віджиманням бізнесу на окупованих територіях України. Знаходиться в українському розшуку як один із організаторів убивств на Майдані.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони: нова ПВК Саркісяна має завербувати «значну» кількість людей у в'язницях за обмежений період часу. Її мета — посилити окупаційну армію і стати чимось на кшталт ПВК Вагнер. Спонсорувати роботу нових найманців береться російсько-вірменський бізнесмен Самвел Карапетян. Він є власником пов'язаної з «Газпромом» компанії «Ташир холдинг», до якої також входить компанія «Електричні мережі Вірменії». Один із спонсорів російської агресії проти України.

Окрім Саркісяна, приєднатися до війни проти України планують і чеченські підрозділи. Лідер Чечні рамзан кадиров з президентом росії путіним планують створити нові підрозділи російської армії та росгвардії до яких увійдуть чеченці. Російські офіційні особи можуть і надалі просувати паралельні військові структури кадирова та зусилля Саркісяна, щоб мати можливість протидіяти з дедалі більшим впливом пригожину, який, ймовірно, використовує власні паралельні військові структури, щоб утвердитися як центральна постать у російській ультранаціоналістичній спільноті.