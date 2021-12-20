Нова холодна війна між США і РФ - одна з причин загострень на Донбасі

За словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, ескалація військової напруженості з боку Росії щодо України, яка спостерігається останнім часом, викликана трьома факторами: початком нової холодної війни між США і Росією, навчаннями НАТО, а також бажанням Кремля домогтися поступок в переговорах в нормандському форматі. Про це в п'ятницю, 2 квітня, Арестович сказав виданню Сегодня.
За його словами, однією з причин стягування російських військ до кордонів України є навчання НАТО Defender Europe 2021, активна фаза яких запланована на травень.
Також він вважає, що після заяви президента США Джо Байдена про Путіна-вбивцю між США і РФ почалася нова холодна війна.
На думку Арестовича, світ зараз розділився на авторитарний блок (Китай, РФ, Іран) і демократичний блок (США і Захід). Україна і Білорусь, на його думку, знаходяться посередині.
Також, він не виключив, що ескалація може бути пов'язана з тим, що Путін хоче домогтися поступок в рамках нормандського формату, зокрема, прямих переговорів між Україною і терористичними організаціями ДНР і ЛНР.
Нагадаємо, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає, що у Російської Федерації немає раціональних причин перетворювати конфлікт на Донбасі на широкомасштабну війну.
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