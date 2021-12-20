Нова холодна війна між США і РФ - одна з причин загострень на Донбасі

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За словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, ескалація військової напруженості з боку Росії щодо України, яка спостерігається останнім часом, викликана трьома факторами: початком нової холодної війни між США і Росією, навчаннями НАТО, а також бажанням Кремля домогтися поступок в переговорах в нормандському форматі. Про це в п'ятницю, 2 квітня, Арестович сказав виданню Сегодня.

За його словами, однією з причин стягування російських військ до кордонів України є навчання НАТО Defender Europe 2021, активна фаза яких запланована на травень.

"Під час навчань будь-яка країна світу починає робити відповідні ходи, наприклад, розгортати війська. І оскільки фокусом цих навчань є ситуація на Балканах і в Криму - по суті, це відпрацювання можливого зіткнення НАТО і РФ - росіяни рухають своїх коней", - сказав Арестович.

Також він вважає, що після заяви президента США Джо Байдена про Путіна-вбивцю між США і РФ почалася нова холодна війна.

На думку Арестовича, світ зараз розділився на авторитарний блок (Китай, РФ, Іран) і демократичний блок (США і Захід). Україна і Білорусь, на його думку, знаходяться посередині.

"Тобто ми в ситуації, коли одні з нас хочуть зробити "сіру зону", на якій йде гра, а інші - щоб ми стали частиною світової демократії", - сказав спікер.

Також, він не виключив, що ескалація може бути пов'язана з тим, що Путін хоче домогтися поступок в рамках нормандського формату, зокрема, прямих переговорів між Україною і терористичними організаціями ДНР і ЛНР.

"Чим це може скінчитися? Може нічим не скінчитися, може залишитися демонстрацією військових сил. А може закінчитися загостренням на фронті. У велику війну я не дуже вірю", - сказав Арестович.

Нагадаємо, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович вважає, що у Російської Федерації немає раціональних причин перетворювати конфлікт на Донбасі на широкомасштабну війну.