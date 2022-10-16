Нова фаза війни та вирішальні найближчі тижні - ЗМІ

09:44 16 жовтня Київ, Україна

Експерти стверджують, що війна в Україні, яка протягом кількох місяців здавалася повільною та болісною, знову вибухнула з наближенням зими. Конфлікт балансує на шляху до непередбачуваної нової фази. Про це пише американське видання CNN, посилаючись на думку старшого наукового співробітника програми Chatham House з росії та Євразії Кейра Джайлза.

За його словами, переломним моментом війни став вибух на Кримському мосту, який "вдарив по психіці росіян і дав Україні значний стратегічний імпульс". Експерт очікує, що взимку через морози наземні бої сповільняться, тому наступні тижні війни матимуть вирішальне значення.

"Те, що здавалося віддаленою перспективою чогось, що можна було б переконливо назвати перемогою України, тепер стало набагато правдоподібнішим. Реакція росії, ймовірно, ще більше загострюватиметься", - сказав Джайлз.

У свою чергу старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Самір Пурі зазначив, що окупаційні війська росії "грають до свистка". Тобто ворожа армія намагається "уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими". За його словами, якщо до Різдва лінія фронту не зазнає значних змін, це буде величезний успіх для військ путіна.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних сил США в Європі в 2014-2018 роках генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що взимку погано оснащеним і погано підготовленим росіянам буде значно складніше, ніж ЗСУ.