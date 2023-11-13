Норвезький уряд виділить кошти на допомогу Україні

15:25 13 листопада Київ, Україна

Норвезький уряд надав 1 млрд крон (84 млн євро) на гуманітарну підтримку України через норвезькі організації, як повідомляється на офіційному сайті уряду країни в понеділок, 13 листопада.



Кошти буде направлено через багаторічну програму Nansen, призначену для підтримки України. Ці гроші будуть використані для гуманітарної допомоги українцям за сприяння норвезького Червоного Хреста, Ради у справах біженців, проєкту NORCAP, Norwegian Church Aid, Norwegian People's Aid, Caritas Norway та Save the Children.



Фінансування буде використане, у тому числі для надання підтримки тим, хто втратив житло. Також планується спрямувати кошти на освіту, охорону здоров'я та психосоціальну підтримку, а також на захист цивільного населення. Важливим аспектом допомоги буде також активізація зусиль з розмінування.



З початку повномасштабної війни в Україні Норвегія виділила понад 4,5 млрд крон (майже 380 млн євро) на гуманітарну підтримку України та українських біженців у сусідніх країнах.