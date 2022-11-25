Норвегія виділить кошти на навчання ЗСУ у Європі

16:12 25 листопада Київ, Україна

Уряд Норвегії виділить 150 млн норвезьких крон (близько $15 млн) на навчання українських бійців у Європі. Про це повідомило Міноборони країни у п'ятницю, 25 листопада.



Таким чином, офіційний Осло підтримає навчальну місію Євросоюзу з підготовки солдат Збройних сил України, в рамках якої планується навчити близько 15 тис. військовослужбовців.



Крім того, Норвегія частково профінансує запропоновану Естонією ініціативу щодо передачі Києву польових госпіталів, надавши на її реалізацію 45 млн крон (приблизно $4,5 млн). Королівство також поставить Україні п'ять санітарних автобусів вартістю 30 млн крон ($3 млн).