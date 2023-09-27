Норвегія виділяє $92 млн на гуманітарну допомогу Україні

12:01 27 вересня Київ, Україна

Норвегія виділяє 1 млрд норвезьких крон ($92 млн) для забезпечення українців доступом до невідкладної допомоги та засобів захисту.



Про це оголошено на офіційному вебсайті уряду Норвегії.



У заяві міністра закордонних справ Аннікен Хуітфельдт наголошується, що цивільне населення України переживає страждання через жорстоку війну росії. Вона відзначає героїзм українського народу, який чинить опір щоденним нападам на мирних жителів та цивільну інфраструктуру. Додаткова допомога необхідна, особливо у світлі настання ще однієї зими.



Міністр виступила із цією заявою на відкритті третьої наради старших чиновників з гуманітарних питань, присвяченої Україні. Захід організований спільно Норвегією та Європейським Союзом та зосереджується на складній гуманітарній ситуації, викликаній війною в Україні, а також оперативній гуманітарній допомозі.



Серед учасників зустрічі є представники української влади, ООН, Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, гуманітарних організацій та країн-донорів.



За оцінками ООН, понад 17 мільйонів людей в Україні потребують гуманітарної допомоги, в тому числі близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб і понад 6,2 мільйона людей, які залишили країну в пошуках притулку через російську агресію.



Гуманітарне фінансування здійснюється через ООН, в тому числі Український гуманітарний фонд та Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.