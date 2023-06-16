Норвегія виділяє 1,5 млрд норвезьких крон на енергетичну безпеку в Україні

16:03 18 травня Київ, Україна

Норвегія підтвердила виділення суми у розмірі 1,5 млрд норвезьких крон (приблизно 130 млн євро) на підтримку програми Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) щодо зміцнення енергетичної безпеки в Україні, повідомляє пресслужба ЄБРР.



Рішення було оголошено в рамках щорічних зборів ЄБРР та бізнес-форуму, які відбуваються в Узбекистані.



Ця сума є продовженням попереднього гранту у розмірі двох млрд норвезьких крон (приблизно 195 млн євро), наданого Норвегією у листопаді 2022 року.



Головна мета фінансування – забезпечення закупівлі критично важливого газу для опалення та електрики домашніх господарств та підприємств, яке здійснює компанія Нафтогаз.



Норвегія приєднується до списку донорів, які відгукнулися на потреби України у фінансовій та технічній підтримці через ЄБРР.



Усього вже виділено близько 1,5 млрд євро на підтримку української економіки.