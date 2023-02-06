Норвегія виділить Україні понад $7 млрд протягом п'яти років

18:17 06 лютого Київ, Україна

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере предложил в понедельник, чтобы его страна, крупный экспортер нефти, предоставила около 75 миллиардов крон (7,3 миллиарда долларов) помощи Украине в течение пяти лет.

Об этом сообщает Reuters.

"Это самая большая программа помощи, которую когда-либо имела Норвегия", - сказал он.

По словам премьера, в 2023 году половина помощи пойдет на военные нужды, а остальные пойдут на гуманитарные нужды, хотя это распределение может измениться в ближайшие годы.



Стере отметил, что деньги будут распределяться в соответствии с приоритетами украинского правительства и не обязательно будут передаваться непосредственно властям.



Гуманитарная помощь будет предоставляться организациям, "имеющим наибольший опыт в оказании гуманитарной помощи", тогда как военная помощь будет координироваться с США и европейскими союзниками, чтобы "избежать узких мест", сказал он.



Правительство Стере должно получить разрешение парламента на выделение средств, что увеличит ежегодные расходы суверенного фонда Норвегии — крупнейшего в мире с объемом около 1,4 триллиона долларов.



Основная оппозиционная Консервативная партия в целом поддержала план при условии окончательных переговоров в ближайшие недели.

"В общем, с предложенной ими структурой они получат нашу поддержку", - сказала лидер консерваторов Эрна Солберг.

Reuters отмечает, что государственный доход Норвегии вырос до рекордного уровня после вторжения России в Украину, поскольку в прошлом году цены на продаваемый в Европу газ резко возросли.