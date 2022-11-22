Норвегія виділить Україні 2 млрд норвезьких крон на закупівлю природного газу

Норвегія надасть 2 млрд норвезьких крон (понад $195 млн) Україні на закупівлю природного газу. Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії у понеділок, 21 листопада.
Вказано, що міністр фінансів королівства Трюгве Слагсволль Ведум підписав відповідну угоду з представником Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), через який надсилається фінансова допомога Україні для закупівлі газу.
Вказано, що міністр фінансів королівства Трюгве Слагсволль Ведум підписав відповідну угоду з представником Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), через який надсилається фінансова допомога Україні для закупівлі газу.
Вказано, що формальним одержувачем газу в Україні буде НАК "Нафтогаз". Але на практиці платежі проводитимуться безпосередньо європейським постачальникам газу, які отримали попереднє схвалення, і виставлятимуть рахунки за поставлений обсяг газу.
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