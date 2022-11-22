Норвегія виділить Україні 2 млрд норвезьких крон на закупівлю природного газу

15:10 21 листопада Київ, Україна

Норвегія надасть 2 млрд норвезьких крон (понад $195 млн) Україні на закупівлю природного газу. Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії у понеділок, 21 листопада.



Вказано, що міністр фінансів королівства Трюгве Слагсволль Ведум підписав відповідну угоду з представником Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), через який надсилається фінансова допомога Україні для закупівлі газу.

"Україна спеціально звернулася до Норвегії за підтримкою закупівлі газу цієї зими. Час має вирішальне значення, і ми дуже раді тому, що ЄБРР буде нашим партнером у здійсненні закупівель. Важливо спрямовувати підтримку через авторитетну міжнародну організацію, яка забезпечить ефективне та прозоре використання фінансування”, – заявив міністр.

Вказано, що формальним одержувачем газу в Україні буде НАК "Нафтогаз". Але на практиці платежі проводитимуться безпосередньо європейським постачальникам газу, які отримали попереднє схвалення, і виставлятимуть рахунки за поставлений обсяг газу.