Норвегія виділить $44 млн на закупівлю зброї для України

21:03 26 квітня Київ, Україна

Норвегія виділить 400 мільйонів крон (43,7 мільйона доларів) на британську ініціативу щодо закупівлі зброї для України.



Про це заявив у вівторок прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє Aftenposten.

"Ми запропонуємо виділити 400 мільйонів норвезьких крон на очолюваний Британією механізм закупівлі озброєння та військової техніки для України", - сказав Стере.

Ця фінансова підтримка, пояснив він, дозволить Норвегії підтримати Україну технікою, якою самі норвезькі збройні сили не мають або не мають змоги передати її без послаблення норвезької обороноздатності.



Він також заявив парламенту, що Норвегія також може здійснити додаткове пряме постачання зброї в Україну на додачу до того, що вона вже провела.



З міркувань безпеки постачання не обговорюються публічно, поки зброя не буде на місці, тому Стере нічого не сказав про те, яку зброю Норвегія може постачати в майбутньому.