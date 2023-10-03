Норвегія ввела нові санкції проти росії

Норвегія приєдналася до 11-го пакету санкцій Європейського Союзу проти росії, запровадженого у червні.

"Норвегія разом із Європою реагує на напад росії на Україну, що є порушенням міжнародного права. На знак солідарності з Україною ми підтримали всі пакети санкцій ЄС. Одинадцятий пакет санкцій спрямований на посилення санкцій та боротьбу з їхнім обходом. Це важливо, оскільки необхідно терміново зупинити потік грошей, які росія використовує для фінансування своєї жорстокої агресивної війни", – заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюйтфельдт.

У відомстві заявили, що країна погодилася із санкціями Європейського Союзу проти росії, вносячи деякі національні поправки. Зокрема, ці заходи передбачають обмеження на транзит через росію товарів та технологій, які "можуть сприяти збільшенню військового та технологічного потенціалу росії".



Крім того, розширено заборону на продаж цінних паперів, зокрема цінних паперів у будь-якій валюті.



Норвегія розширила перелік юридичних осіб, які мають зв'язок з російським оборонним сектором, на яких поширюється заборона експорту. У новому пакеті обмежень тепер включено імпорт російської нафти, що постачається трубопроводом "Дружба" до Німеччини та Польщі. Внесено зміни до списку продукції із заліза та сталі, а також переглянуто список предметів розкоші, імпорт яких обмежений.



Однак в Осло вирішили не обмежувати доступ до портів для суден, які беруть участь у перевалці нафти та підозрюються у порушенні заборони на імпорт російської нафти або цінових обмежень.