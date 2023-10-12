Норвегія, Швеція та Данія об'єдналися для підтримки України: закупівля боєприпасів

Норвегія спільно зі Швецією та Данією закупить артилерійські боєприпаси для України, повідомило Міністерство оборони Норвегії.
За словами міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама, ця ініціатива є важливим кроком з двох ключових аспектів: насамперед, це вираження підтримки оборонним зусиллям України, а по-друге, вона демонструє успішну співпрацю скандинавських країн у сфері матеріально-технічного забезпечення та промисловості.
Грам зазначив, що були розглянуті різні варіанти для продовження постачання боєприпасів в Україну, і було ухвалено рішення щодо застосування рамкової угоди, укладеної Організацією оборонної логістики (FLO) з компанією Nammo.
Згідно з цією ініціативою, три скандинавські країни внесуть сукупне фінансування близько 600 мільйонів норвезьких крон, і Україна отримає артилерійські боєприпаси у 2024 році. Важливо відзначити, що виробництво боєприпасів Nammo в Україні не вплине на поточні постачання до Норвегії.
За словами міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама, ця ініціатива є важливим кроком з двох ключових аспектів: насамперед, це вираження підтримки оборонним зусиллям України, а по-друге, вона демонструє успішну співпрацю скандинавських країн у сфері матеріально-технічного забезпечення та промисловості.
Грам зазначив, що були розглянуті різні варіанти для продовження постачання боєприпасів в Україну, і було ухвалено рішення щодо застосування рамкової угоди, укладеної Організацією оборонної логістики (FLO) з компанією Nammo.
Згідно з цією ініціативою, три скандинавські країни внесуть сукупне фінансування близько 600 мільйонів норвезьких крон, і Україна отримає артилерійські боєприпаси у 2024 році. Важливо відзначити, що виробництво боєприпасів Nammo в Україні не вплине на поточні постачання до Норвегії.
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