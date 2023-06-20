09:39 20 червня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Норвегії оголосило про намір виділити суму у розмірі 250 мільйонів норвезьких крон (понад 23 мільйони доларів) на підтримку ядерної безпеки в Україні.



Відповідно до офіційного повідомлення Норвегія розширює свою підтримку програм з ядерної безпеки в Україні протягом 2023 року, виділяючи додаткові кошти в розмірі 250 мільйонів крон.



З цієї суми 100 мільйонів крон буде направлено на підтримку роботи експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) в Україні.



150 мільйонів крон, що залишилися, буде виділено для фінансування співпраці між Норвегією та Україною у сфері ядерної безпеки. Основний акцент буде зроблено на зниження ризику виникнення аварій та інцидентів, пов'язаних з викидом радіоактивних матеріалів, а також на запобігання можливості потрапляння таких матеріалів у "нечисті" руки.



Це рішення підтверджує зобов'язання Норвегії щодо підтримки безпеки та стабільності в ядерній сфері, а також наголошує на важливості зміцнення ядерної безпеки в Україні.