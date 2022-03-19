Норвегія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії. Це наймасштабніший пакет обмежень, будь-коли прийнятих у країні

15:28 18 березня Київ, Україна

Уряд Норвегії приєднався до низки санкцій, які Євросоюз запровадив проти Росії через війну в Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.

Норвезькі санкції торкнуться фінансового, енергетичного, транспортного, технологічного та оборонного секторів економіки Росії, а також сотні росіян та організацій.

Згідно з повідомленням, обмеження відповідає заходам, введеним ЄС до 9 березня включно, за винятком обмежень щодо Russia Today та Sputnik.

Коментуючи оголошені заходи, глава МЗС Норвегії Аннікен Хюітфельд заявила, що це «наймасштабніший пакет санкцій, який будь-коли вводила Норвегія».

Нагадаємо, США, ЄС та їхні союзники ввели кілька раундів санкцій через російське вторгнення в Україну. У відповідь РФ ввела персональні обмеження щодо президента США Джо Байдена та інших високопосадовців, а також прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.