Норвегія надасть Україні €17,4 млн на розмінування, Фінляндія - €95 млн на оборону

19:02 11 жовтня Київ, Україна

Уряд Норвегії вирішив виділити Україні 200 млн норвезьких крон (близько 17,4 млн євро) на розмінування території, а Фінляндія надасть 19-й оборонний пакет допомоги на 95 млн євро.

Про це повідомили уряд Норвегії та Міністерство оборони Фінляндії.



Гроші від Норвегії на розмінування України

На сайті норвезького уряду йдеться, що державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон 11 жовтня візьме участь у Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування в Україні у Загребі. Конференція поєднає найбільших донорів, які надають гроші на розмінування в Україні.



Саме на цій конференції Норвегія оголосить про виділення 200 мільйонів норвезьких крон (близько 17,4 млн євро) на розмінування.



Уряд Норвегії нагадав, що на сьогодні Україна є найбільш замінованою країною світу. Норвегія виділить підтримку, яка більш ніж удвічі перевищує попередню допомогу на розмінування України.

"Розмінування рятує життя та захищає цивільне населення, особливо дітей.(...) Запобігання подальшим жертвам допомагає посилити здатність України протистояти агресії росії", - заявила глава МЗС країни Аннікен Гуйтфельдт.

Пакет оборонної допомоги від Фінляндії

Фінляндія надасть Україні 19 пакет оборонної допомоги — приблизно 95 млн євро. Президент країни ухвалив це рішення 11 жовтня, після пропозиції уряду.