Норвегія допоможе відновити енергосектор України

Норвегія планує взяти участь у відновленні енергетичної інфраструктури України.
Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра енергетики України з європейської інтеграції Ярослава Демченкова із заступником голови місії посольства Норвегії Олександрою Вацком.
Сторони обговорили стан та поточні потреби української енергетики у період війни, перспективи відновлення енергетичної інфраструктури та можливі шляхи цього.
Сторони обговорили стан та поточні потреби української енергетики у період війни, перспективи відновлення енергетичної інфраструктури та можливі шляхи цього.
Ще одним проектом, до якого може приєднатися Норвегія, є реалізація Меморандуму між Міненерго та Програмою розвитку ООН щодо відновлення енергетичної інфраструктури України, кажуть у Міненерго.
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