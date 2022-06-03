Норвегія допоможе відновити енергосектор України

18:00 03 червня Київ, Україна

Норвегія планує взяти участь у відновленні енергетичної інфраструктури України.

Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра енергетики України з європейської інтеграції Ярослава Демченкова із заступником голови місії посольства Норвегії Олександрою Вацком.



Сторони обговорили стан та поточні потреби української енергетики у період війни, перспективи відновлення енергетичної інфраструктури та можливі шляхи цього.

"Норвезька сторона зацікавлена зробити свій внесок у відновлення українського енергосектору шляхом включення до існуючих міжнародних ініціатив підтримки України. Зокрема, проекти акумулювання міжнародної донорської допомоги, координовані Секретаріатом Енергетичного співтовариства.. Ці проекти включають як надання безпосередньо обладнання, матеріалів, палива для потреб українських енергокомпаній, так і фінансову допомогу", - йдеться в повідомленні.

Ще одним проектом, до якого може приєднатися Норвегія, є реалізація Меморандуму між Міненерго та Програмою розвитку ООН щодо відновлення енергетичної інфраструктури України, кажуть у Міненерго.