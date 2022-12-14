Норвегія допоможе Україні у відновленні зруйнованих мостів

Норвегія передасть Україні десять мостів, щоб відновити нормальне сполучення в регіонах, де мости зруйновані внаслідок бойових дій.
Про це повідомила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.
Загальна вартість мостів - 30 млн норвезьких крон (близько 3 млн доларів США), їх профінансують із гуманітарного бюджету МЗС.
Про це повідомила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.
Загальна вартість мостів - 30 млн норвезьких крон (близько 3 млн доларів США), їх профінансують із гуманітарного бюджету МЗС.
Глава Міністерства транспорту Йон Івар Нюгард зазначив, що надання цієї допомоги не вплине на готовність самої Норвегії за необхідності відновити мости.
Конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами, перший із них уже вирушив у дорогу у вівторок.
Конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами, перший із них уже вирушив у дорогу у вівторок.
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