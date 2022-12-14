Норвегія допоможе Україні у відновленні зруйнованих мостів

09:28 14 грудня Київ, Україна

Норвегія передасть Україні десять мостів, щоб відновити нормальне сполучення в регіонах, де мости зруйновані внаслідок бойових дій.



Про це повідомила міністр закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт.



Загальна вартість мостів - 30 млн норвезьких крон (близько 3 млн доларів США), їх профінансують із гуманітарного бюджету МЗС.

"Війна росії цинічно знищила важливі складові української інфраструктури. Україна повністю залежить від нормального дорожнього сполучення у тому, щоб забезпечувати постачання продуктів, води, ліків, перевозити поранених до лікарень", - зазначила міністр.

Глава Міністерства транспорту Йон Івар Нюгард зазначив, що надання цієї допомоги не вплине на готовність самої Норвегії за необхідності відновити мости.



Конструкційні елементи повезуть в Україну 32 трейлерами, перший із них уже вирушив у дорогу у вівторок.