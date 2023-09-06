Норвегія передасть Україні зенітні ракети для систем ППО IRIS-T

16:57 24 серпня Київ, Україна





Це важливе повідомлення надійшло із Офісу норвезького уряду. Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про рішення уряду передати Україні зенітні ракети для систем ППО IRIS-T Це важливе повідомлення надійшло із Офісу норвезького уряду.

"Норвегія підтримуватиме Україну в її боротьбі проти росії стільки, скільки буде необхідно. Наразі особливо актуальна необхідність додаткової військової та матеріальної допомоги для України. Запаси ракет та боєприпасів для систем ППО перебувають у високому попиті. У цьому напрямку Норвегія готова надати всю можливу підтримку", - наголошується в офіційній заяві.

Представники норвезького уряду наголошують, що протиповітряна оборона відіграє критичну роль у здатності України забезпечувати захист як мирного населення, так і важливої інфраструктури на передовій, а також військових підрозділів проти повітряних атак з боку росії.



Підтримка в галузі протиповітряної оборони залишається найвищим пріоритетом для України з початку війни. Важлива роль Заходу та Норвегії у забезпеченні засобів протиповітряної оборони сприяла стримуванню спроб росії встановити контроль над повітряним простором, що у результаті допомогло уникнути великих людських втрат і втрат серед військовослужбовців.

"У минулому Україна отримувала значну допомогу від західних країн у сфері протиповітряної оборони, але потреба в ній залишається величезною. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі за захист від російських військ. Тому зараз ми передамо зенітні ракети. Це одне з найбільших на сьогодні норвезьких пожертвувань Україні у вигляді військової допомоги", - сказав прем'єр-міністр.



Зазначається, що ракети можна буде запускати із пускових установок, які раніше вирішила передати Швеція.



Для Збройних сил Норвегії при цьому буде закуплено ракети, аналогічні подарованим.