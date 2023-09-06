Норвегія передасть Україні зенітні ракети для систем ППО IRIS-T

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про рішення уряду передати Україні зенітні ракети для систем ППО IRIS-T.
Це важливе повідомлення надійшло із Офісу норвезького уряду.
Це важливе повідомлення надійшло із Офісу норвезького уряду.
Представники норвезького уряду наголошують, що протиповітряна оборона відіграє критичну роль у здатності України забезпечувати захист як мирного населення, так і важливої інфраструктури на передовій, а також військових підрозділів проти повітряних атак з боку росії.
Підтримка в галузі протиповітряної оборони залишається найвищим пріоритетом для України з початку війни. Важлива роль Заходу та Норвегії у забезпеченні засобів протиповітряної оборони сприяла стримуванню спроб росії встановити контроль над повітряним простором, що у результаті допомогло уникнути великих людських втрат і втрат серед військовослужбовців.
Підтримка в галузі протиповітряної оборони залишається найвищим пріоритетом для України з початку війни. Важлива роль Заходу та Норвегії у забезпеченні засобів протиповітряної оборони сприяла стримуванню спроб росії встановити контроль над повітряним простором, що у результаті допомогло уникнути великих людських втрат і втрат серед військовослужбовців.
Зазначається, що ракети можна буде запускати із пускових установок, які раніше вирішила передати Швеція.
Для Збройних сил Норвегії при цьому буде закуплено ракети, аналогічні подарованим.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі