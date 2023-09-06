Норвегія передасть Україні систему боротьби з дронами

14:34 18 серпня Київ, Україна

Норвегія поставить Україні систему боротьби із безпілотниками Cortex Typhon C-UAS, виробником якої є компанія Kongsberg Defence & Aerospace.

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Вартість контракту на постачання системи оцінюється в 740 мільйонів норвезьких крон (понад 71 млн доларів). Постачання системи боротьби з безпілотниками фінансується через Міжнародний фонд для України (IFU), який очолює Великобританія, основним донором якого є Норвегія.
"Це значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру", - наголосив директор Kongsberg DA Ерік Лі.
Cortex Typhon C-UAS - це нещодавно розроблена система боротьби з дронами, зібрана з компонентів Teledyne Flir, Kongsberg та бронетехніки.