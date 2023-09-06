Норвегія передасть Україні систему боротьби з дронами

Норвегія поставить Україні систему боротьби із безпілотниками Cortex Typhon C-UAS, виробником якої є компанія Kongsberg Defence & Aerospace.
Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.
Вартість контракту на постачання системи оцінюється в 740 мільйонів норвезьких крон (понад 71 млн доларів). Постачання системи боротьби з безпілотниками фінансується через Міжнародний фонд для України (IFU), який очолює Великобританія, основним донором якого є Норвегія.
Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.
Вартість контракту на постачання системи оцінюється в 740 мільйонів норвезьких крон (понад 71 млн доларів). Постачання системи боротьби з безпілотниками фінансується через Міжнародний фонд для України (IFU), який очолює Великобританія, основним донором якого є Норвегія.
Cortex Typhon C-UAS - це нещодавно розроблена система боротьби з дронами, зібрана з компонентів Teledyne Flir, Kongsberg та бронетехніки.
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