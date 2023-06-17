Норвегія передала Україні 26 вантажів гуманітарної допомоги для енергетики

19:00 16 червня Київ, Україна

Заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков під час зустрічі з представниками посольства Норвегії в Україні - Олександрою Вацко, Елен Сті та Дмитром Панкратовим - наголосив, що Норвегія передала українському енергетичному сектору 26 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 240 тонн.



Про це повідомляє Міністерство енергетики та захисту довкілля України.



У ході зустрічі Демченков докладно розповів дипломатам про поточну ситуацію в енергетиці та про заходи, які вживаються для забезпечення стабільності енергосистеми після теракту на Каховській ГЕС, який було здійснено росією.



Заступник міністра висловив подяку Норвегії за підтримку українського енергетичного сектору та відзначив отримання вже 26 вантажів гуманітарної допомоги, що містить електрогенератори, силові трансформатори, трансформатори струму, спеціальну техніку та інші необхідні матеріали для відновлювальних робіт. Загальна вага переданої допомоги становить понад 240 тонн.