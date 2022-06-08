Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження.
Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії, пише NRK.
"Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї. Щоб вони могли протистояти російським атакам", - сказав міністр оборони Берн Арільд Грам.
Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії, пише NRK.
"Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї. Щоб вони могли протистояти російським атакам", - сказав міністр оборони Берн Арільд Грам.
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