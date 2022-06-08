10:11 08 червня Київ, Україна

Норвегія передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження.



Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії, пише NRK.



"Українські сили залежать від підтримки Заходу у вигляді військової техніки та зброї. Щоб вони могли протистояти російським атакам", - сказав міністр оборони Берн Арільд Грам.