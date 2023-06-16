Норвегія передає Україні озброєння для підтримки безпеки

19:46 18 травня Київ, Україна

Норвегія передасть Україні вісім систем реактивного залпового вогню великої дальності та три радари артилерійського наведення під назвою Arthur.

Про це було оголошено міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Гремом під час зустрічі з британським колегою Беном Уоллесом.

За словами міністра, Норвегія надасть Україні три радари артилерійського наведення та вісім сучасних систем реактивного залпового вогню великої дальності.

Цей акт співробітництва здійснюється за активної підтримки Великої Британії.

"Необхідно забезпечити Україну необхідним озброєнням, і ми не могли б впоратися із цим завданням без допомоги Великобританії", - зазначив Бьорн Арільд Грем.

"Український народ продемонстрував вражаючу стійкість. Їхня боротьба - це і наша боротьба за свободу, демократію та безпеку", - наголосив Грем.

Назва моделі системи реактивного залпового вогню не вказується, але передбачається, що йдеться про M270. Торік Норвегія вилучила із зберігання три такі системи та передала їх Великобританії, яка зробила їхню модернізацію та передала українській армії.

M270 - це 227-мм система реактивного залпового вогню на гусеничному шасі, яку виробляє компанія Lockheed Martin Missiles and Fire Control.