Норвегія відправить Україні 50 гусеничних вантажівок NM199

Норвегія надасть Україні приблизно 50 гусеничних вантажівок NM199 у рамках військової допомоги. Цю інформацію 19 вересня повідомив норвезький уряд.
NM199 - це гусенична техніка, здатна пересуватися місцевістю, яка непридатна для колісної техніки.
NM199 - це гусенична техніка, здатна пересуватися місцевістю, яка непридатна для колісної техніки.
У норвезькому уряді зазначають, що вантажівки NM199 будуть важливим доповненням до колісної техніки. Вони зможуть ефективно перевозити боєприпаси, продовольство та воду для українських збройних сил у польових умовах.
Ці вантажівки перебували в армії Норвегії та пройшли технічне обслуговування перед передачею Україні.
Ці вантажівки перебували в армії Норвегії та пройшли технічне обслуговування перед передачею Україні.
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