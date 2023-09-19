Норвегія відправить Україні 50 гусеничних вантажівок NM199

15:15 19 вересня Київ, Україна

Норвегія надасть Україні приблизно 50 гусеничних вантажівок NM199 у рамках військової допомоги. Цю інформацію 19 вересня повідомив норвезький уряд.



NM199 - це гусенична техніка, здатна пересуватися місцевістю, яка непридатна для колісної техніки.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам наголосив на важливості цієї поставки: "Це важливо для забезпечення доставки вантажів до районів, де відсутні дороги".

У норвезькому уряді зазначають, що вантажівки NM199 будуть важливим доповненням до колісної техніки. Вони зможуть ефективно перевозити боєприпаси, продовольство та воду для українських збройних сил у польових умовах.



Ці вантажівки перебували в армії Норвегії та пройшли технічне обслуговування перед передачею Україні.