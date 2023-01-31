Норвегія може відправити Україні "Леопарди" вже наприкінці березня – міністр оборони

11:37 31 січня Київ, Україна

Норвегія сподівається відправити частину своїх танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну якнайшвидше і, можливо, зробить це вже наприкінці березня.



Як повідомляє Nyematoghelse, про це заявив міністр оборони Бьорн Аріль Грам у коментарі агентству новин AFP.

Зазначається, що Норвегія однією з перших приєдналася до "танкової коаліції", після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив про передачу Україні "Леопардів" та дозволив їхню поставку іншим країнам.

"Важливо тісно координувати дії з партнерами, щоб ця допомога принесла реальну користь Україні. Ми, звичайно, сподіваємося, що це станеться якнайшвидше", - зазначив міністр.

У розпорядженні норвезької армії є 36 танків Leopard 2. При цьому точна кількість танків, які отримає Україна, поки що невідома.