Норвегія та Данія нададуть Україні додаткову партію боєприпасів

12:16 15 червня Київ, Україна

Норвегія та Данія погодили надання Україні додаткових 9 тисяч артилерійських снарядів, йдеться у заяві на сайті уряду Норвегії.



Зокрема, Норвегія надасть Україні снарядові гільзи, а Данія – детонатори та паливні заряди для снарядів.



Норвегія також дає 7 тисяч снарядів із власних запасів. Зазначається, що вони вже відправлені до України.

"Україна гостро потребує артилерійських боєприпасів. Тому ми вирішили об'єднати зусилля з Данією для нового пожертвування, щоб Україна отримала боєприпаси якнайшвидше", - сказав міністр оборони Норвегії Берн Арільд Грамм.

Раніше Норвегія надала 20 тисяч артилерійських снарядів. З урахуванням сьогоднішнього оголошення Норвегія загалом зобов'язалася надати Україні 27 тисяч снарядів. Крім того, Норвегія разом із Данією зобов'язалися передати 17 тисяч снарядів.