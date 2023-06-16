Норвегія та Данія нададуть Україні додаткову партію боєприпасів

Норвегія та Данія погодили надання Україні додаткових 9 тисяч артилерійських снарядів, йдеться у заяві на сайті уряду Норвегії.
Зокрема, Норвегія надасть Україні снарядові гільзи, а Данія – детонатори та паливні заряди для снарядів.
Норвегія також дає 7 тисяч снарядів із власних запасів. Зазначається, що вони вже відправлені до України.
Зокрема, Норвегія надасть Україні снарядові гільзи, а Данія – детонатори та паливні заряди для снарядів.
Норвегія також дає 7 тисяч снарядів із власних запасів. Зазначається, що вони вже відправлені до України.
Раніше Норвегія надала 20 тисяч артилерійських снарядів. З урахуванням сьогоднішнього оголошення Норвегія загалом зобов'язалася надати Україні 27 тисяч снарядів. Крім того, Норвегія разом із Данією зобов'язалися передати 17 тисяч снарядів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі