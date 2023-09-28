Вночі Повітряні сили збили понад 30 ударних дронів - Гуменюк

Вночі 28 вересня російські окупанти провели масовану атаку з використанням ударних безпілотників по Україні.
Прессекретарка ОК "Південь", Наталія Гуменюк, у ході національного марафону новин поділилася інформацією про дії українських Протиповітряних сил, які зуміли збити понад 30 ворожих дронів.
Прессекретарка ОК "Південь", Наталія Гуменюк, у ході національного марафону новин поділилася інформацією про дії українських Протиповітряних сил, які зуміли збити понад 30 ворожих дронів.
Гуменюк також наголосила, що оперативна обстановка на півдні України залишається напруженою через постійні атаки та пошук нових тактик з боку російських окупантів.
За її словами, у той день системи протиповітряної оборони були активовані практично вздовж усього південного напрямку, охоплюючи Одеську, Миколаївську та центральні області.
За її словами, у той день системи протиповітряної оборони були активовані практично вздовж усього південного напрямку, охоплюючи Одеську, Миколаївську та центральні області.
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