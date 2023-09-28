Вночі Повітряні сили збили понад 30 ударних дронів - Гуменюк

10:02 28 вересня Київ, Україна

Вночі 28 вересня російські окупанти провели масовану атаку з використанням ударних безпілотників по Україні.

Прессекретарка ОК "Південь", Наталія Гуменюк, у ході національного марафону новин поділилася інформацією про дії українських Протиповітряних сил, які зуміли збити понад 30 ворожих дронів.
 
"Масована атака була відбита з успішними результатами завдяки ефективним діям наших Протиповітряних сил. Детальну інформацію про кількість знищених дронів надасть Генштаб та Повітряні сили", - наголосила вона.
 
Гуменюк також наголосила, що оперативна обстановка на півдні України залишається напруженою через постійні атаки та пошук нових тактик з боку російських окупантів.

За її словами, у той день системи протиповітряної оборони були активовані практично вздовж усього південного напрямку, охоплюючи Одеську, Миколаївську та центральні області.