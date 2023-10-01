Вночі російські війська скинули на територію Херсонської області 10 авіабомб

08:45 01 жовтня Київ, Україна

Ворог не припиняє бити з усіх наявних знарядь деокупованою територією Херсонщини. Як повідомляє представник Херсонської ОВ Олександр Толоконніков, лише за одну ніч на 1 жовтня на населені пункти області російськими агресорами було скинуто 10 авіабомб.

Повідомляється, що у селі Станіславі під час обстрілів постраждали четверо людей, ще одна людина може перебувати під завалами.

Після обстрілу на околиці Херсона зникло світло, але енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків атаки.

Толоконніков зазначив, що за останній тиждень росіяни скинули на область 166 авіабомб, у Херсоні та області є значні руйнування через постійні авіаудари.

Раніше повідомлялося, що російські війська вночі вдарили по Умані.