Вночі Дніпро обстріляли 7 разів. Обстріли тривають

12:39 10 квітня Київ, Україна

Дніпро та Дніпропетровська область у ніч на неділю, 10 квітня, зазнали потужного обстрілу з боку російської армії.

Про це повідомив голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.



"Для нашої області це була епоха антирекордів. Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах", – повідомив голова ОДА.



Він уточнив, що у Дніпрі внаслідок обстрілу знищено інфраструктурний об'єкт. У місці влучення снарядів спалахнула пожежа, яку кілька годин гасили рятувальники. Є один постраждалий.



У Павлоградському районі ракета влучила у промисловий об'єкт. У результаті зруйновано приміщення. Внаслідок обстрілу виникла пожежа.



У Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, в обох випадках обійшлося без жертв.



За даними голови обласної ради Дніпропетровської області Миколи Лукашука, протягом ночі лише у Дніпро було сім "прильотів".



Він також повідомив деякі подробиці нічного обстрілу. Так, у Солонянській громаді збили ракету. Уламки впали на дах будівлі фермерського господарства. Постраждалих немає. А у Синельниківському районі збили російський безпілотник.