Нічний удар по Україні: ЗС ЗСУ знищили ворожі дрони та ракети

11:02 09 червня Київ, Україна

У ніч на 9 червня українські Повітряні сили успішно знищили десять ворожих ударних дронів, чотири крилаті ракети та чотири розвідувальні БПЛА..



Цю інформацію підтвердило командування ЗСУ.



Згідно з звітом, зафіксованим у період з 22:00 до 04:00, окупанти здійснили атаку за допомогою іранських ударних дронів Shahed-136/131 та крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-55 на військові об'єкти та критичну інфраструктуру України.



Військові повідомили, що пуски ударних дронів проводилися з південного напрямку, а крилаті ракети були запущені з району Каспійського моря за допомогою чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

В ході атаки було задіяно до 16 ударних БПЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.



Сили Повітряних командувань Схід, Захід та Південь у тісній взаємодії із системами ППО та іншими компонентами Сил оборони ефективно знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-55, десять ударних дронів Shahed-136/131, а також БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан- 10 та Supercam.