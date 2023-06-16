Нічний удар по Україні: Повітряні сили опублікували подробиці

08:03 06 червня Київ, Україна

У ніч з 6 на 7 червня 2023 року, у період з 00:30 до 04:00, ворожі сили завдали удару по території України, використовуючи крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555.



Інформацію про це надало Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.



Атаку було проведено традиційним способом - з району Каспійського моря, з використанням шести стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.



За допомогою сил та засобів протиповітряної оборони Повітряних Сил України було знищено усі 35 крилатих ракет.



Більшість із них були направлені у бік столиці та потрапили до зони відповідальності повітряного командування "Центр".